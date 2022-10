Novo selo, urna histórica e desfile marcam aniversário de Arapongas

Da Redação

Atualização: 07 de outubro, 2022, às 15:42

Abrindo as comemorações do aniversário de Arapongas, o prefeito Sérgio Onofre lançou nesta sexta-feira (7), o Selo Comemorativo dos 75 Anos do município – a ser celebrado no próximo dia 10 de outubro. Durante o ato foi aberta também a Urna Histórica; que como uma “Cápsula do Tempo”, armazena itens que contam a história do município. Com peças guardadas quando Arapongas completou 25 e 50 anos de emancipação. “ E agora, para comemorar os 75 anos, abrimos a Urna Histórica que conta um pouco da história e memórias de munícipes, entidades, clubes de serviço, entre outros, aqui depositados. Um momento especial, que relembra o passado, e mais do que isso, nos faz querer um futuro ainda melhor”, falou Onofre. Na sequência, as autoridades municipais acompanharam o desfile da fanfarra e pelotão do Colégio Emílio de Menezes. Os alunos partiram da Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá) e seguiram até a Praça da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz).