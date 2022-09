Novo diretor toma posse no Colégio Padre José Canale

Da Redação

Atualização: 13 de setembro, 2022, às 18:37

O novo diretor do Colégio Cívico-Militar Padre José Canale, localizado no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, foi empossado nesta terça-feira, 13. O professor de educação física Robson Antônio Desidera foi o escolhido pela Secretaria Estadual de Educação (SEED) para assumir o cargo, depois de um processo seletivo. A posse ocorreu em uma cerimônia simples, com a participação do Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Apucarana, professores e alunos da instituição.