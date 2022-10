Nova iluminação é inaugurada na BR-369, em Apucarana

Da Redação

Atualização: 27 de outubro, 2022, às 17:56

Em solenidade realizada na noite desta quarta-feira (26), junto ao popular “Bonezão”, o prefeito Júnior da Femac entregou oficialmente o novo sistema de iluminação pública em tecnologia LED da BR-369, em Apucarana. O trecho de 3 km vai do viaduto de acesso ao Contorno Norte até a divisa com Arapongas, em toda extensão do Parque Industrial Norte.