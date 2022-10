Muro do Colégio Nilo Cairo receberá novos grafites; assista

Da Redação

Atualização: 05 de outubro, 2022, às 17:34

O 5º Encontro Nacional de Grafite – “Wall of Street 2022" será realizado no final de semana em Apucarana. O evento vai contar mais 80 artistas de todo Brasil, além de apresentações musicais. Novamente todo o muro do Colégio Estadual Nilo Cairo receberá cores e desenhos novos. O grafiteiro apucaranense Márcio de Luchtenberg, mas conhecido como Zion é o organizador do encontro.