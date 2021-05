Municípios do Vale do Ivaí adotam lockdown; ASSISTA

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) decidiram em reunião nesta quarta-feira (26), pelo lockdown nos finais de semana, a partir deste próximo sábado 29, as medidas valem para os próximos três finais de semana e também fica proibido a venda de bebidas alcoólicas.

CONFIRA A ENTREVISTA:

