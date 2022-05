Movelpar começa com empresários otimistas em Arapongas

Da Redação

Atualização: 17 de maio, 2022, às 11:51

A Movelpar Show 2022 foi aberta nesta segunda-feira (16) e segue até quinta (19) no Expoara - Centro de Eventos, em Arapongas, com muito otimismo por parte dos empresários do segmento. Considerada uma das principais feiras do setor no país, a Movelpar conta com 5 mil produtos em exposição, entre móveis, eletrodomésticos, colchões e decoração. A expectativa é movimentar R$ 650 milhões em negócios, 30% a mais do que na última edição em 2019. Após a pandemia de Covid-19, as fábricas estão de olho no novo perfil de consumidores. Durante o isolamento, muitos moradores decidiram trocar os móveis de casa. Essa demanda, no entanto, veio acompanhada de maior exigência por parte dos clientes, que querem produtos mais personalizados e criativos.