Motorista de Apucarana que morreu prensado é identificado

Atualização: 19 de julho, 2022, às 18:12

Um motorista de caminhão de Apucarana teve uma morte trágica na manhã desta terça-feira em Pitanga, na região central do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pitanga, que atendeu o caso, o homem, de 29 anos, foi atingido pela caçamba, quando descarregava pedras numa obra. Como o sistema de controle de força para movimentação da caçamba fica no interior da cabine do caminhão, a Polícia ainda vai investigar o que aconteceu, já que ele era o motorista e foi atingido. Inicialmente acredita-se que a caçamba tenha descido sozinha, prensando-o. Ele teria sido prensado na região da cabeça.