Motorista de aplicativo tem carro roubado; PM recupera horas depois

Atualização: 10 de novembro, 2022, às 18:33

Um motorista de aplicativo teve seu veículo levado por dois homens armados de pistola na madrugada desta quinta-feira, 10, em Apucarana. Poucas horas depois, o veículo foi recuperado pela Polícia Militar (PM), abandonado e com uma poça de sangue no interior. Segundo o boletim de ocorrências, o motorista de aplicativos acionou os policiais por volta das 2h, relatando que foi acionado para uma corrida no Jardim Colonial e ao chegar no local, foi surpreendido por dois homens armados com pistola, que entraram no veículo, um Renault Sandero, e anunciaram o roubo. A vítima entregou seus objetos e o veículo, e os homens fugiram.