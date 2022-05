Motorista bêbado bate em carros estacionados no 'Jaboti'

Da Redação

Atualização: 06 de maio, 2022, às 11:38

Um motorista de 29 anos foi preso na manhã desta sexta-feira (6), em Apucarana, após provocar um acidente. Ele estava embriagado e não possui CNH, informou a Polícia Militar (PM). O condutor atingiu dois carros que estavam estacionados no entorno do Parque Jaboti. A PM realizou o teste do bafômetro, que apontou 1,03 de alcoolemia, um resultado considerado alto, já que o permitido é no máximo 0,33 mg de álcool por litro de ar expedido nos pulmões. Ele foi preso e levado para a delegacia. O acidente aconteceu por volta das 9h30. Uma mulher de 34 anos, que estava no Palio conduzido pelo homem que foi preso, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com ferimentos leves. O motorista embriagado atingiu um Gol e um Cobalt que estavam estacionados, que sofrem danos.