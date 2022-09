Motociclistas sofrem queda em Apucarana; veja

Da Redação

Atualização: 01 de setembro, 2022, às 12:07

Pelo menos quatro motociclistas caíram no centro de Apucarana, no final da madrugada e começo da manhã desta quinta-feira (1). Os acidentes aconteceram na região da Praça Rui Barbosa. Os Bombeiros e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram chamados. Conforme a GCM, a suspeita é que óleo esparramado na rua tenha provocado as quedas. "Estamos investigando, mas parece ser óleo de cozinha, vamos verificar, conversar com donos de lanches. Vamos apurar o que está acontecendo", disse o comandante da GCM Reinaldo Andrade.