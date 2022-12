Motociclista que morreu em acidente no contorno era morador do Pirapó

Da Redação

Atualização: 01 de dezembro, 2022, às 18:12

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil de Apucarana confirmou na manhã desta quinta-feira (01) a identidade do motociclista que morreu em acidente no Contorno Norte de Apucarana, no início da noite. É Elson Batista Gonçalves, de 40 anos. Segundo informações de amigos e familiares, ele era casado e morava no distrito do Pirapó, em Apucarana.