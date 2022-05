Motociclista perde o pé em acidente na BR 369 em Apucarana

Da Redação

Atualização: 05 de maio, 2022, às 19:48

Um motociclista de 25 anos perdeu o pé direito em um acidente na noite desta quinta-feira, 05, na BR 369, próximo ao pontilhão, em Apucarana. Um casal que estava em uma motocicleta sentido Apucarana a Arapongas teria sido fechado por um veículo gol branco, o que fez com que eles caíssem na canaleta da pista e a moto foi arremessada para o outro lado. Mesmo com a queda, o casal nada sofreu. Em busca da moto, o rapaz atravessou a pista para recuperar o veículo. Neste momento ele foi atropelado por um veículo Corolla, com placas de Apucarana. O motorista parou para prestar socorro. A vítima perdeu o pé direito na hora.