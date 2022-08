Moto que pode ter sido 'furtada por amigo' da vítima é recuperada

Da Redação

Atualização: 31 de agosto, 2022, às 18:16

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma motocicleta com alerta de furto desde a madrugada desta quarta-feira (31) foi recuperada pela equipe da Polícia Militar (PM), de Apucarana, durante esta tarde nas proximidades da Rua Gastão Vidigal. No entanto, o caso envolveu uma informação inusitada, conforme o soldado Barbosa, que relatou que o autor do furto poderia ser amigo da vítima.