Morre segundo motorista envolvido em acidente na BR-376

Da Redação

Atualização: 02 de setembro, 2022, às 12:44

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML), de Maringá a morte do motorista de 79 anos, que dirigia a caminhonete F-4000 envolvido em um acidente de trânsito na BR-376 em Jandaia do Sul, norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 12h14 desta quinta-feira (1). Outro jovem, de 29 anos, morreu na ocasião.