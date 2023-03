Morre idoso que foi baleado dentro de casa em Apucarana

Da Redação

Atualização: 01 de março, 2023, às 17:27

A Polícia Civil de Apucarana confirmou ao TNOnline, que o idoso, de 84 anos, baleado dentro da própria casa em Apucarana, norte do Paraná, morreu no final da manhã desta quarta-feira (1/3). Renato Santana Guimarães estava internado desde o último domingo (26/2) no Hospital da Providência.