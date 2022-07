Moro diz que sofre resistência em Brasília ao propor mudança política

Atualização: 21 de julho, 2022, às 14:53

O ex-juiz federal da Lava-Jato e ex-ministro da Justiça do Governo Bolsonaro, Sérgio Moro, está percorrendo o Paraná em sua pré-campanha para a candidatura ao Senado pelo União Brasil. Em visita à Tribuna, nesta quinta-feira (21), Moro afirmou que que muita gente não quer vê-lo em Brasília, por ele defender uma mudança na cultura política. “Tem gente lá que me vê como um vírus, mas não de doença, mas de mudança” diz. Segundo ele, seu projeto é mudar a política de dentro, o que justificaria ter deixado a magistratura e o próprio governo Bolsonaro, para ter entrado para a política. O TNOnline transmitiu a entrevista com Sérgio Moro ao vivo na manhã desta quinta-feira e a entrevista completa está disponível logo abaixo, nesta página.