Morador do João Paulo morre após grave acidente na PR-170

Da Redação

Atualização: 10 de novembro, 2022, às 18:29

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O apucaranense João Machado, de 68 anos, morreu após sofrer um grave acidente na noite desta quarta-feira (9), na Rodovia do Milho, na PR-170, entre Novo Itacolomi e o Distrito de Sete de Maio, em Cambira, no Vale do Ivaí. A colisão frontal foi registrada por volta das 20h. Machado era morador do Núcleo Habitacional João Paulo, onde viveu com a família por mais de 30 anos. Ele era aposentado pela Sanepar, empresa onde trabalhou por 36 anos, e bastante conhecido por toda a comunidade do bairro. Ele deixa viúva, um filho e duas netas.