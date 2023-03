Morador de Apucarana chega em casa, encontra ladrões e é baleado

Da Redação

Atualização: 31 de março, 2023, às 15:58

O morador de uma casa, localizada na Rua Professora Ercília Maciel, região do Bairro da Igrejinha, em Apucarana, norte do Paraná, foi baleado por ladrões que estavam no interior da residência. Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas no final da manhã desta sexta-feira (31).