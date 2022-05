Momento de oração é realizado em hospital de Apucarana

Da Redação

Atualização: 04 de maio, 2022, às 19:29

Diversas pessoas se reuniram em oração, na noite desta quarta-feira (4), em prol das crianças que estão internadas no Materno Infantil do Hospital da Providência. De acordo com o pastor Sebastião Vieira, que está a frente da organização, além das crianças, o propósito também é orar pelos familiares e pela equipe de colaboradores do hospital. De acordo com a assessoria do Hospital da Providência, nesta quarta-feira, 42 crianças estão internadas no Materno Infantil, uma ocupação de 53% dos leitos. Destas, 8 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e 1 na Unidade de Cuidados Intermediários Convencional (UCINCO). A capacidade total para atender crianças é de 78 leitos: 10 na UTI neonatal e pediátrica, 4 na UCINCO e 64 leitos clínicos