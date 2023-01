Molina assume presidência da Câmara de Apucarana

Da Redação

Atualização: 02 de janeiro, 2023, às 16:07

Em sessão solene realizada na manhã desta segunda-feira (2), a Câmara Municipal de Apucarana empossou a nova Mesa Executiva que vai dirigir o Legislativo nos próximos dois anos, ou seja, no biênio 2023/2024. A sessão de posse foi dirigida inicialmente pelo então presidente Franciley Preto Godói Poim (PSD). Na condição de presidente eleito da Casa, assumiu o vereador Luciano Augusto Molina Ferreira (PL), o Professor Molina, que já foi dirigente do Legislativo no biênio 2019/2020. Ele tem como vice o vereador Tiago Cordeiro de Lima (MDB); como primeiro secretário o vereador Rodrigo Recife (União Brasil); e como segundo secretário o vereador Mauro Bertoli (União Brasil.