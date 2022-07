"Meu bebê não tem nem fraldas", diz mãe após incêndio destruir casa

Da Redação

Atualização: 19 de julho, 2022, às 18:13

Uma família de Apucarana conta com a solidariedade das pessoas. Um incêndio registrado na madrugada desta terça-feira (19) destruiu a casa da jovem Emily Caroline Vasconcellos Martins, de 18 anos, que trabalha como garçonete de uma pizzaria. O fogo começou no quarto do bebê dela, que tem apenas sete meses.