Mesmo debilitada, mulher queimada pelo marido presta depoimento

Atualização: 22 de agosto, 2022, às 17:35

Mesmo debilitada e internada em estado grave, a mulher queimada pelo marido, que está preso, prestou depoimento para a Polícia Civil, de Apucarana, no norte do Paraná, nesta segunda-feira (22). O caso foi registrado pela Polícia Militar (PM), quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, no sábado (20). A vítima, que foi levada para o Hospital da Providência, sofreu queimaduras provocadas pelo homem dentro da residência do casal localizada na Rua Gustavo Henrique Bueno Rezende, no Loteamento Residencial Jaçanã, durante a madrugada de sábado (20). No entanto, os socorristas e a PM só foram chamados por volta das 13 horas.