Menor é apreendido com meio quilo de maconha em Cambira

Da Redação

Atualização: 26 de julho, 2022, às 17:42

Um carro transitando de faróis apagados, pelas ruas centrais da cidade, chamou a atenção da equipe da Polícia Militar de Cambira, durante patrulhamento de rotina, na noite desta segunda-feira (25). A atitude suspeita fez com que os policiais abordassem o veiculo, que era conduzido por um menor, de apenas 16 anos. Nas buscas, os policiais encontraram meio quilo de maconha e R$ 1.546 em dinheiro. Os policiais relataram no boletim que, nas buscas pessoais, quando perguntado sobre a quantidade de dinheiro em espécie, o rapaz teria informado que era atendente de lanchonete. Ao detalhas as buscas pelo veículo, no entanto, no assoalho traseiro do veículo, os policiais encontraram uma sacola plástica, com 499 gramas de maconha, divididos em quatro porções.