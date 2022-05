Marco Brasil assume vaga na Câmara Federal na próxima semana

Da Redação

Atualização: 24 de maio, 2022, às 13:54

O locutor de rodeio Marco Aurélio Ribeiro, o Marco Brasil (PP), assume como deputado federal na próxima semana. Em pré-campanha para a Câmara Federal para as eleições desse ano, o suplente de deputado espera melhorar o resultado obtido nas urnas em 2018, quando recebeu votos em 396 das 399 cidades paranaenses. Prestes a lançar um livro com sua biografia, desde o tempo de jogador de futebol a policial rodoviário, locutor de rodeios e mais recentemente, como político, Marco Brasil esteve em Apucarana na manhã desta terça-feira (24), quando também aproveitou para uma visita à Tribuna. Brasil se diz entusiasmado e orgulhoso ao assumir a vaga, que era ocupada pelo ex-chefe da casa civil do Paraná e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Valdir Rossoni. Rossoni já havia assumido a cadeira em substituição ao ex-prefeito de Toledo, José Schiavinatto, que morreu no exercício do mandato, em decorrência de complicações da Covid-19.