Maquiadora de Arapongas com câncer cerebral inspira web; veja

Da Redação

Atualização: 11 de abril, 2022, às 12:54

Diagnosticada com câncer cerebral há dois anos, a maquiadora e influenciadora Bianca Andrade, de 24 anos, de Arapongas, norte do Paraná, leva informação através da internet e ajuda a esclarecer melhor sobre questões que envolvem a doença: GBM grau 4. "Tenho um tipo raro de câncer no cérebro desde dezembro de 2020, sei que é grave, mas a forma que os médicos abordam esse problema é muito cruel. Já passei por duas cirurgias e em fevereiro deste ano, soube que tenho uma lesão, mas por enquanto não vou operar", explica.