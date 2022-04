Mais voos: taxa de ocupação é de 70% em Apucarana

Da Redação

Atualização: 27 de abril, 2022, às 10:42

taxa de ocupação dos voos entre Apucarana e Curitiba chega a 70% no Aeroporto Municipal Capitão João Busse desde o início da operação da companhia aérea Azul, em janeiro deste ano. No retorno da capital para o município, o índice cai para pouco menos de 60%. Os dados são do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan). Foram 32 pousos e 32 descolagens até a semana passada, com 204 embarques em Apucarana e 167 desembarques. A linha Apucarana-Curitiba é operada pelo avião Cessna Grand Caravan, do projeto Azul Conecta, com capacidade para nove passageiros e dois tripulantes. São três voos semanais: às terças, quintas e domingos. As passagens variavam ontem entre R$ 382 e R$ 425, dependendo da data escolhida. Com o sucesso da linha aérea, o município já reivindica a ampliação dos voos. “O prefeito Junior da Femac já entrou em contato com a companhia pedindo a ampliação. O município reivindica mais um voo na quarta e mais outro na sexta-feira”, afirma o diretor do Idepplan e gestor do aeroporto, Carlos Mendes. Segundo ele, os usuários têm aprovado os voos, principalmente pela agilidade e tranquilidade. “Dos aeroportos do interior que Estado incluídos no programa Voe Paraná, o nosso é o que tem tido a maior movimentação. A satisfação dos usuários é grande. Este voo está servindo para Apucarana e toda a região. É uma ponte aérea, que liga até Curitiba em apenas uma hora”, assinala.