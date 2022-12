Mãe é presa ao tentar entregar cocaína para o filho em Apucarana

Da Redação

Atualização: 08 de dezembro, 2022, às 17:38

Uma mulher, de 54 anos, foi presa na tarde desta quarta-feira (7), após tentar entrar entrar no Minipresídio de Apucarana, norte do Paraná, com cocaína e um celular escondidos em suas partes íntimas. Segundo a Polícia Civil, a droga e o aparelho seriam entregues ao filho dela que está preso.