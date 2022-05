"Lula vence eleições no Paraná", diz deputado Arilson; veja

Da Redação

Atualização: 19 de maio, 2022, às 16:25

O deputado estadual e presidente do PT no Paraná, Arilson Chiorato, foi escolhido para ser o coordenador da campanha de Lula no Estado. Durante entrevista à Tribuna do Norte/TNOnline, o político disse que acredita na vitória do ex-presidente. O deputado ainda comentou que Lula vencerá no Paraná, com boa votação em Apucarana. "Sinto que as pessoas têm esperança na figura do Lula, claro que existe rejeição, natural que tenha, mas hoje a esperança é maior. Lula vai ganhar as eleições, as pesquisas registradas, todas mostram bom desempenho, Lula vai crescer ainda mais com o avançar da campanha. Acredito na vitória e Lula ganha também no Paraná, em algumas regiões, como Londrina, Maringá e Apucarana, regiões mais conservadoras, ele tenha dificuldades, mas mesmo assim, em Apucarana ele deve fazer uma boa votação, encontro muitas pessoas em Apucarana, que falam que vão votar nele, que o que está na presidência não dá mais não", comentou o coordenador da campanha.