"Lula cometeu maior erro da vida", diz deputado do PR sobre governo

Da Redação

Atualização: 02 de dezembro, 2022, às 15:21

O deputado federal reeleito pelo Paraná Filipe Barros (PL) concedeu entrevista nesta sexta-feira, 02, ao TNOnline. Dono de uma das votações mais expressivas do estado, com quase 250 mil votos, o parlamentar eleito para seu segundo mandato, falou a respeito das manifestações realizadas por todo o país após o resultado do segundo turno presidencial, que ele avalia como "um momento único no país". Barros também falou sobre como ele acredita que será o governo Lula, a partir de 2023.