Lojas comemoram aumento nas vendas com o frio intenso; veja

Atualização: 18 de maio, 2022, às 17:48

Frio é sinônimo de aumento nas vendas do comércio. Em Apucarana, o movimento cresceu 40%, em média, nas lojas especializadas em roupas e calçados desde o começo de abril, quando as temperaturas começaram a ficar mais amenas. Os comerciantes estão animados. Segundo eles, o crescimento reflete também a demanda reprimida dos consumidores por conta da pandemia de covid-19 nos dois últimos anos. Com a massa de ar polar atuando sobre a região nesta semana, as lojas de roupas e calçados estão lotadas. “As vendas estão bombando. A loja está, graças a Deus, cheia de gente”, afirma Vilma da Silva Teixeira, gerente de um comércio especializado em vestuário no centro. “A procura cresceu entre 30% e 40%. Estamos percebendo essa reação do comércio desde o Dia das Mães e, nesses dias de frio intenso, o movimento aumentou muito”, avalia. Alguns itens, como toucas, luvas e cacharreis, já estão em falta e o estoque começou a ser renovado.