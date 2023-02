Lixão a céu aberto: moradores cobram solução para impasse em Arapongas

Da Redação

Atualização: 02 de fevereiro, 2023, às 13:00

Moradores do Conjunto Flamingos 3, em Arapongas, estão indignados com um problema recorrente que vem tirando o sossego da comunidade: o descarte irregular de lixo, próximo das residências. O local é um fundo de vale, localizado no final da Rua Loro Verde, e segundo os moradores, vive repleto de lixo. Ali, são feitos descartes industriais, de construção civil e até de lixo doméstico, causando muito mau-cheiro e atraindo bichos para o local, como ratos, baratas, escorpiões e até o mosquito da dengue. Moradores afirmam que a prefeitura realiza limpezas constantes, mas a situação não muda, por isso, eles pedem uma solução definitiva para o local.