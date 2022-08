Leite e café estão entre os itens com maior alta de preço em Apucarana

Atualização: 18 de agosto, 2022, às 18:24

Tomar aquele tradicional cafezinho com leite está custando mais caro para os consumidores de Apucarana. É o que mostra a pesquisa do Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais (Nucer) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) divulgada nesta quarta-feira (17). O estudo aponta que o custo de vida da alimentação para a região subiu 14,13% nos últimos 12 meses e o leite longa vida e o café em pó são os itens que tiveram o maior aumento de preço, 135,15% e 84,87% respectivamente. Em junho do ano passado, a cesta básica custava R$ 581,09 e em julho deste ano passou para R$ 663,18, uma diferença de R$ 82,09.