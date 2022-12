Lauro Júnior e Toledo assumem, em consenso, direção da Amuvi

Da Redação

Atualização: 14 de dezembro, 2022, às 15:38

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois dos prefeitos mais jovens da região, Lauro Júnior e Emerson Toledo, de Jandaia do Sul e de Cambira, articularam uma chapa de consenso referendada para presidir a Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) pelos próximos dois anos. Lauro Júnior será presidente em 2023 e, no ano seguinte, o vice, Toledo, assume a entidade.