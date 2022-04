Laranja Mecânica e Apucarana Sports ficam no 0 a 0

Da Redação

Atualização: 20 de abril, 2022, às 18:19

O Laranja Mecânica e o Apucarana Sports ficaram no empate em 0 a 0 nesta quarta-feira (20) pela Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. A partida foi disputada no Estádio José Chiappin (Estádio dos Pássaros) com um público pagante de 270 pessoas e uma renda de R$ 1.840,00. Após um primeiro tempo truncado, o Apucarana Sports acumulou chances de gol na segunda etapa, mas parou na grande atuação do goleiro Yuri. O técnico Rodrigo Casagrande, do Laranja Mecânica, elogiou o adversário. Segundo ele, o Apucarana Sports é um time que propõe o jogo, com jogadores experientes no meio de campo. "Foi um jogo de duas equipes de um bom nível técnico, com poucos erros, sem dar muitas chances de finalização. Foi um ponto importante", disse.