Lar Sagrada Família busca padrinhos afetivos para crianças acolhidas

Da Redação

Atualização: 21 de novembro, 2022, às 10:48

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Neste Natal, as crianças acolhidas no Lar Sagrada Família de Apucarana, podem ter a oportunidade de vivenciar uma realidade diferente da que estão acostumadas. Por meio do projeto de apadrinhamento afetivo, será possível que elas passem as festas de final de ano com uma família de padrinhos.