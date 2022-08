Laerson Matias (PSOL-PR) quer ser braço de Lula no Senado

Da Redação

Atualização: 31 de agosto, 2022, às 15:04

Disputando uma vaga ao Senado Federal pela primeira vez, o candidato Laerson Vidal Matias (PSOL), é natural de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, mas vive em Cascavel, região oeste do Paraná desde 1985. Laerson tem 59 anos, é casado e pai de quatro filhos. Acadêmico de Direito, o candidato é bancário, diretor do Sindicato dos Bancários de Cascavel e região, e presidente do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) no Paraná. Laerson afirma que quer ser o braço de Lula no Paraná, e defende mudanças no modelo produtivo, reforma tributária e uma reformulação na constituição, no que desrespeito a educação.