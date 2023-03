Ladrões rendem empresário e roubam Hilux em Mauá da Serra; veja a ação

Da Redação

Atualização: 01 de março, 2023, às 17:32

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com armas nas mãos, ladrões invadiram uma conveniência em Mauá da Serra, no norte do Paraná, e renderam o proprietário e clientes que estavam no local. Câmeras de segurança registraram a ação violenta dos assaltantes. Um deles estaria com uma arma longa, possivelmente um fuzil. Os criminosos roubaram uma caminhonete Hilux.