Ladrões da Fiorino": câmera flagra ação em conveniência de Apucarana

Da Redação

Atualização: 21 de novembro, 2022, às 17:43

A polícia tenta prender os ladrões que usam uma Fiorino para arrombar portas de estabelecimentos em Apucarana. São pelo menos três crimes que o veículo está envolvido e a ação é sempre a mesma. De ré, o motorista invade o comércio, os parceiros correm e furtam mercadorias, depois fogem, deixando um grande prejuízo. A última ação dos "ladrões da Fiorino" aconteceu na madrugada desta segunda-feira (21), a conveniência de um posto de combustíveis foi alvo. Eles abrem a proteção que tem ao redor do posto, depois, com o veículo, arrebentaram a porta. O motorista fica no automóvel e os comparsas pegam o que conseguem. Veja: De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada após a empresa de monitoramento presenciar o furto através das câmeras de segurança. O impacto do automóvel causou um grande prejuízo no estabelecimento.