Ladrões arrombam casa em Apucarana; veja o flagrante

Da Redação

Atualização: 07 de novembro, 2022, às 17:55

Três ladrões invadiram uma casa na madrugada desta sexta-feira (4), no Jardim Marissol, em Apucarana, norte do Paraná. Os suspeitos arrombaram duas portas do interior e furtaram ferramentas de um casal, que estava dormindo na residência no momento do crime