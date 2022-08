Ladrão 'palhaço' é preso pela PM por roubo em Apucarana

Da Redação

Atualização: 23 de agosto, 2022, às 18:01

Um homem, de 24 anos, conhecido também por ladrão 'palhaço', já que estava usando uma máscara do personagem Coringa durante um roubo registrado no domingo (21), foi preso na manhã desta terça-feira (23), no Conjunto Habitacional Solo Sagrado, em Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), o jovem também tem passagem por violência doméstica. Com apoio do setor de inteligência do 10º Batalhão da Polícia (BPM), os policiais localizaram o autor na manhã desta terça e ao chegar no local indicado através das características repassadas pela vítima, o homem foi encontrado com o cartão de crédito e com a bolsa roubados, além do simulacro de revólver usado no momento do crime.