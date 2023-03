Ladrão atira e casal é rendido em sítio de Apucarana

23 de março, 2023

Mais um roubo em propriedade rural foi registrado em Apucarana, norte do Paraná. Um casal, próprietário de um sítio localizado às margens da BR-376 na região do Distrito do Pirapó foi rendido e um dos ladrões chegou a atirar. Os criminosos ficaram aproximadamente duas horas na residência, ameaçaram as vítimas e fugiram com uma F1000 da família e com vários objetos. A Polícia Militar (PM) foi chamada no começo da madrugada desta quinta-feira (23).