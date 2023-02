Kombi desgovernada atinge parede de prédio em Apucarana

Da Redação

23 de fevereiro, 2023, às 17:35

Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante em Apucarana, no norte do Paraná. Uma Kombi desgovernada bateu contra a parede de um prédio localizado na Rua Ouro Branco, no centro da cidade. Por pouco um carro não é atingido. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 9h