Justiça Eleitoral de Apucarana faz auditoria das urnas para o 2º turno

Da Redação

Atualização: 19 de outubro, 2022, às 14:35

Novamente sem a presença de representantes de partidos políticos ou eleitores, a Justiça Eleitoral de Apucarana realizou ontem a auditoria de duas urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições, em 30 de outubro. A cerimônia foi conduzida pela chefe do cartório, Andrea Silva Milanin, juntamente com servidores da Justiça Eleitoral, e foi acompanhada pelo juiz da 28ª Zona Eleitoral, Rogério Tragibo de Campos, e o promotor público eleitoral, Eduardo Cabrini.