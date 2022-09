Justiça Eleitoral de Apucarana audita urnas para as eleições do dia 2

Da Redação

Atualização: 22 de setembro, 2022, às 17:42

Com a presença do juiz da 28ª Zona Eleitoral, Rogério Tragibo de Campos, e do promotor público eleitoral, Eduardo Cabrini, o Cartório Eleitoral da Comarca de Apucarana, que abrange também os municípios de Cambira e Novo Itacolomi, realizou no final da tarde desta quarta-feira cerimônia de auditoria das 339 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2 de outubro deste ano. Embora convidados, partidos não enviaram nenhum representante, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção de Apucarana, e nem os candidatos locais que disputam cargos de deputado federal e estadual