Justiça cassa mandato de Bertoli; vereador vai recorrer

O advogado do vereador, Guilherme Gonçalves, afirmou que Mauro Bertoli permanece no cargo até julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Da Redação

Atualização: 16 de setembro, 2021, às 19:49

