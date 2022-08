Jovens em busca do primeiro emprego ganham guichê exclusivo na Agência

Da Redação

Atualização: 17 de agosto, 2022, às 17:40

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A partir desta terça-feira (09/08), a Agência do Trabalhador de Apucarana implantará o atendimento em guichê exclusivo para jovens de 18 anos. A ação será mantida até o final de agosto, para marcar o Dia da Juventude que é comemorado neste mês. O atendimento especial também é estendido a quem tem idade acima desta faixa etária, desde que a pessoa esteja em busca do primeiro emprego. O objetivo é preencher vagas formais de emprego cadastradas na Agência do Trabalhador e que não exigem experiência.