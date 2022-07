Jovem que morreu após capotamento na BR-376 é identificado

Da Redação

Atualização: 11 de julho, 2022, às 17:39

Um jovem de 20 anos, morador de Apucarana, que trabalhava em Califórnia, e que sofreu ferimentos graves após capotar o carro na BR-376, na altura do km 263, entre Califórnia e Marilândia do Sul, não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com informações colhidas no local, o veículo estava no meio de uma plantação de aveia. Segundo o homem que prestou o socorro, ele avistou o veículo e, quando se aproximou, encontrou o motorista do carro inconsciente. O jovem, Luciano Pedroso da Luz, foi ejetado durante o capotamento e caiu próximo ao veículo.