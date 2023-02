Jovem que guardava quase 40 Kg de maconha em casa é preso em Arapongas

Da Redação

03 de fevereiro, 2023

Após denúncias anônimas para o Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar (PM) de Arapongas, quase 40 quilos de maconha. Toda a droga estava em uma casa no Conjunto Centauro e um jovem, de 22 anos, foi preso. Conforme a PM, a denúncia informou que uma casa na Rua Viuvinha seria um local usado para armazenar drogas. A equipe da P2 foi para o endereço e no final da tarde, por volta das 18h, um rapaz se aproximou do portão e foi abordado.