Jandaia do Sul realiza o primeiro Festival da Cachaça; veja

Da Redação

Atualização: 23 de maio, 2022, às 12:22

Neste sábado (21), Jandaia do Sul abriu, às 11 horas, a primeira edição do Festival da Cachaça que seguiu até domingo, 22 de maio, na Sociedade Rural do município. O evento pretende movimentar todo o Vale do Ivaí, com o objetivo de valorizar a bebida símbolo do Brasil e destacar o município no cenário nacional. O festival é temático e contará com uma programação variada que envolve desde oficinas de drinques com chefs renomados, incluindo, claro, degustação de cachaças, e até um teste às cegas para eleger a melhor cachaça do evento. Também haverá espaços de confrarias, palestras e mais de 40 estandes com produtores que apresentarão cachaças de várias regiões do Brasil. A programação também traz shows. Na abertura do evento (21), a atração é o show da dupla Antony e Gabriel. A entrada para o Festival da Cachaça e para o primeiro show é 1 litro de leite, que será destinado ao Asilo São Vicente de Paulo.