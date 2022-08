Jandaia do Sul incentiva comércio local a participar de licitações

Da Redação

Atualização: 11 de agosto, 2022, às 17:50

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A administração de Jandaia do Sul vem criando uma política pública usando o próprio poder de compra da prefeitura como um gerador da economia local, para estimular a criação de novos negócios, mais empregos e a distribuição de renda. A atual gestão acaba de lançar o programa Jandaia Compra Aqui, que pretende proporcionar uma injeção anual de no mínimo R$ 14 milhões no comércio local, através das compras públicas.